Re-Pa da Copa Verde: Veja quem foram os heróis e vilões do clássico

Paysandu e Remo fizeram o primeiro Re-Pa da temporada neste domingo (26), pela Copa Verde, e protagonizaram um jogo que, apesar de não ser dos mais técnicos, foi cheio de história. Alguns nomes se destacaram pelo lado positivo, outro saem com o peso negativo. Hora de analisar quem teve os papéis de heróis e vilões.

Assista aos melhores momentos de Paysandu 0 x 1 Remo

VEJA MAIS

Heróis

Muriqui e Pablo Roberto

Pablo Roberto foi decisivo pelo lado do Remo e, provavelmente, em termos de ações e leitura de jogo, foi o melhor em campo. Mas fica difícil ser escolhido o herói quando Muriqui foi novamente Muriqui. O camisa 10 azulino aproveitou o contra-ataque puxado por Paulo Roberto e marcou o gol da vitória.

Se o Remo ainda não está classificado, pelo menos a equipe entra com a vantagem do empate para o jogo da volta. Além disso, Muriqui entra para a história com o primeiro gol da reabertura do Mangueirão.

Vilões

Márcio Fernandes e companhia

No Paysandu, vários nomes podem ser tirados como vilões da partida. Gabriel Davis, João Vieira e Genílson foram expulsos e colocaram o Papão em situação perigosa. Além de tirar qualquer poder de reação da equipe. Vicente e Alex Matos deixaram o campo vaiados.

No entanto, o nome de Márcio Fernandes não pode ficar de fora. Isso porque o Paysandu, com exceção dos primeiros 15 minutos, quando conseguiu pressionar o Remo, pouco conseguiu fazer para que o adversário se sentisse em apuros. A leitura do técnico se mostrou equivocada, como quando colocou Alex Matos em campo e o jogador protagonizou alguns momentos bizarros de erros em domínios de bola.

A volta

Os envolvidos têm a chance de mudar a impressão deste domingo no jogo de quarta-feira (29). A dupla Re-Pa faz a segunda partida das semifinais da Copa Verde às 20h, no Estádio Mangueirão. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.