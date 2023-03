Torcedores enfrentam dificuldades para entrar no Mangueirão no clássico Re-Pa

A reabertura do Mangueirão com o clássico Re-Pa trouxe velhos problemas aos torcedores. Minutos antes da partida iniciar, torcedores do Remo enfrentaram dificuldades para entrar no Colosso do Bengui.

Muitos torcedores aglomerados, tentando validar seus bilhetes nas catracas, além de muitas crianças. O clássico entre Papão x Leão é válido pela primeira partida da semifinal da Copa Verde 2023. A partida é transmitida lance a lance pelo OLiberal.com.