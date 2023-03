Catracas para acesso da torcida do Remo ao Mangueirão apresentam problemas; confira

Antes do Re-Pa deste domingo (26), às 16h, no Mangueirão, houve problemas no acesso dos torcedores do Remo. No lado A2, apenas duas de seis catracas eletrônicas estavam lendo o QR Code que permite aos que compraram ingressos a adentrarem no palco esportivo.

O Mangueirão está sendo reaberto neste fim de semana para o primeiro evento-teste. A partida entre Paysandu e Remo é válida pelo jogo de ida das semifinais da Copa Verde.

