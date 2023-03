Re-Pa no Novo Mangueirão: veja como chegar, por onde entrar e a localização das torcidas

Na tarde deste domingo (26/03), o futebol paraense terá um reencontro dos mais emocionantes. Depois de dois anos, o clássico Re-Pa volta a ser disputado no Mangueirão, que está em fase final de restauro e vai abrigar os dois clássicos pela semifinal na Copa Verde. O primeiro é neste domingo (26) e o próximo na quarta-feira (29).

Veja como acessar o Novo Mangueirão



Para o torcedor paraense se programar, um vídeo divulgado pelo governo do Estado mostra como será o acesso das torcidas à praça esportiva. Vale lembrar que, tradicionalmente, a torcida do Clube do Remo se localiza no "Lado A", que tem acesso pela Augusto Montenegro, enquanto a torcida do Paysandu fica no "Lado B", com entrada pela avenida Transmangueirão.