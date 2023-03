Com Diego Tavares e Muriqui, Marcelo Cabo escala Remo para o Re-Pa da Copa Verde

O Clube do Remo já está escalado para a partida deste domingo (26), contra o Paysandu, pela semifinal da Copa Verde. Os dois times decidem em melhor de dois jogos quem ganha o direito de disputar o título da competição. A partida de volta será no dia 29, também no Mangueirão.

VEJA MAIS

O técnico Marcelo Cabo vem para o confronto com força total, deixando no ataque Muriqui e Diego Tavares.

Os desfalques ficam por conta de Kanu, que foi submetido agora a procedimento cirúrgico para tratamento de fratura nasal no hospital Porto Dias; Pingo, com dor muscular; Soares, que sofreu uma entorse no tornozelo direito, e Rodriguinho, também com entorse no tornozelo.

Confira todos os lances da partida na cobertura Lance a Lance em OLiberal.com