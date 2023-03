Primeiro Re-Pa do ano marca volta do Mangueirão na semifinal da Copa Verde; saiba mais

Paysandu e Remo se reencontram no primeiro clássico do ano, no jogo de ida da semifinal da Copa Verde, no domingo (26), às 16h, no Mangueirão. Os dois maiores clubes do norte estão vivendo momentos diferentes na temporada, e buscam a vitória para garantir ida para a final da competição. O jogo marca o retorno do Mangueirão em um evento-teste, já que o Estádio ainda está nas fases finais da reforma.

O Clube do Remo vive uma fase de “lua de mel” com a torcida. Em uma boa temporada, o time perdeu apenas um jogo no comando do técnico Marcelo Cabo. Está isolado no topo da tabela do Parazão, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, e agora a um passo de conquistar uma vaga na final da Copa Verde, tendo que passar pelo seu principal rival.

Enquanto isso, o Papão não vive um bom momento com a torcida, que vem protestando contra o técnico Márcio Fernandes, comissão e jogadores, apesar de estar classificado na Copa do Brasil e em segundo lugar na tabela do Parazão. No jogo que levou o clube para a semifinal da Copa Verde, contra o Princesa-AM, o time sofreu para conseguir se classificar nos pênaltis e o técnico chegou a ser chamado de “burro” por parte da torcida.

Volta do Mangueirão

O clássico marca a volta do Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em um tipo de evento-teste, com metade da capacidade atual. O colosso que está em reforma desde fevereiro de 2021, passou por diversas melhorias e teve a capacidade ampliada para 50 mil pessoas. Além de pistas de acesso renovadas, coberturas, nova iluminação e gramado renovado.

Ingressos

Ao todo, para os dois clubes, serão disponibilizados apenas 25.000 ingressos, 12.500 para cada time, metade da carga total de público do Novo Mangueirão.

Para a torcida do Remo, os ingressos já estão disponíveis online e em vários pontos de vendas físicos em Belém. Serão 10.000 ingressos disponíveis para as arquibancadas, custando R$60, e 2.500 ingressos para as cadeiras, custando R$100. A meia entrada precisa ser reservada através da internet pelo site IngressoSA.com.

Já a torcida do Paysandu, que ficará no Lado B do Estádio, pagará os mesmos valores de ingressos, com o acesso às arquibancadas custando R$60, e às cadeiras custando R$100. Vale lembrar que o clube informou que os sócios-torcedores precisam fazer ‘check-in’ para garantir as entradas e presença no clássico.

Histórico

Já é a sexta vez na história que Remo e Paysandu disputam uma vaga na final da Copa Verde. Em 2014, foi o Papão que se classificou, após ganhar o clássico por 1 a 0. Em 2015, foi o contrário, o Leão que conquistou a vaga por 2 a 0. Em 2016 e 2019 deu Papão. E em 2021 foi a vez do Remo.

Além da Copa Verde, a última vez que o clássico RexPa aconteceu no Mangueirão foi em 2021, em um jogo de acesso à Série B, quando o Remo venceu a partida por 1 a 0, e subiu de divisão após 14 anos.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Remo

Semifinal Copa Verde - jogo de ida

Data: 26 de março

Hora: 16h

Local: Estádio Olímpico Mangueirão

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa) e Cristhian Passos Sorence

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo

Analista de campo: Jakeline Ribeiro Portilho

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Wanderson, Genílson e Eltinho; Jiménez (Eric), Gabriel Davis (Paulo Henrique), Rithely (Vicente) e Ricardinho (João Pedro); Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

Remo: Vinícius, Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Leonan (Raí); Uchôa, Richard (Curuá), Pablo Roberto (P. Vitor); J Silva, Diego Tavares (Fabinho) e Muriqui (Ronald). Técnico: Marcelo Cabo.