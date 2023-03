Copa Verde: Paysandu leva vantagem no confronto diante do Remo na competição; veja os números

Teremos mais uma semifinal de Copa Verde com os dois maiores clubes da Região Norte na disputa. Remo x Paysandu começam a decidir quem será o finalista da competição regional no próximo domingo (26), na reabertura do Mangueirão, ainda sem hora marcada pela CBF. As equipes vivem momentos distintos na temporada, com o Remo bem e em sintonia com a torcida. Já o Paysandu está em momento conturbado, com a torcida protestando contra o time, comissão e jogadores, porém, o retrospecto dos confrontos entre Leão e Papão, o clube alviceleste leva a melhor.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em nove edições da Copa Verde, Remo e Paysandu disputaram uma vaga na grande final em cinco oportunidades. Foram dez partidas entre os maiores rivais, com cinco vitórias do Paysandu, três empates e apenas duas vitórias do Remo, com o clube bicolor eliminando os azulinos em três oportunidades, nos anos de 2014, estreia do torneio, 2016, ano em que o Paysandu conquistou o primeiro título da competição e em 2019.

VEJA MAIS

Em quatro anos o clássico “Rei da Amazônia” não foi disputado na Copa Verde, duas delas por eliminação do Remo nas quartas de final, uma pelo Paysandu, também nas quartas e no ano passado, pois o Remo desistiu de jogar o torneio.

Nesse período de disputa da Copa Verde, apenas uma vez Remo x Paysandu decidiram uma vaga nos pênaltis. Em 2015, após vitória do Paysandu por 2 a 0 no primeiro jogo e depois triunfo do Remo pelo mesmo placar na partida de volta, Leão x Papão disputaram a vaga na grande decisão nas cobranças de pênaltis, com o time azulino levando a melhor por 5 a 4.

VEJA MAIS

O último clássico Re-Pa pela Copa Verde no Mangueirão ocorreu no dia 6 de outubro de 2019. O Paysandu venceu o Remo por 3 a 1, já no finzinho do jogo. Marcaram para o Paysandu Hygor, Nicolas e Léo Baiano. Já o gol remista foi marcado pelo atacante Neto Baiano.

A última vez em que os times disputaram uma vaga na final da Copa Verde foi em 2021. Com o Mangueirão fechado para reformas, os clássicos foram disputados na Curuzu e no Baenão. No primeiro jogo, na Curuzu, empate em 2 a 2. Já no Baenão o Remo venceu por 2 a 0, dois gols de Neto Pessoa e se garantiu na final contra o Vila Nova-GO e assim conquistando seu primeiro e único título da Copa Verde.