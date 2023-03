Paysandu: Márcio Fernandes sobre ser chamado de burro pela torcida: 'Temos que ser fortes'

Apesar da classificação do Paysandu sobre o Princesa-AM, na Copa Verde, em vários momentos a torcida mostrou a insatisfação. Sobrou para o técnico Márcio Fernandes, que foi até chamado de 'burro' por parte da torcida.

Ainda no gramado da Curuzu, Márcio falou sobre a reação dos bicolores: "Nós temos que ser fortes mentalmente para superar tudo isso. Equipe grande é isso mesmo. É pressão. Às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas não cabe a nós ficar analisando essas coisas, mas dar o nosso melhor. Isso nunca faltou, vontade de vencer", afirmou.

Nos últimos cinco jogos, o Paysandu venceu apenas uma partida - dentro dos 90 minutos. Com isso, rumores de problemas entre treinador e os jogadores começam a circular. Questionado sobre, Márcio fez questão de descartar a hipótese:

"Está, no vestiário está tudo bem. É que às vezes as coisas não acontecem dentro de campo, aí começam a procurar um monte de coisa. Pelo menos entre comissão técnica e jogadores está realmente fantástico e nada que possa desagradar", concluiu.

O Paysandu volta a campo no domingo (26), contra o Remo, no Estádio do Mangueirão. A partida será o primeiro evento-teste do palco esportivo e o clássico Re-Pa terá transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.