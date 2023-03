Após classificação do Paysandu, perfil de clube alemão parabeniza: 'De Lobo para Lobo'

O Paysandu se classificou para as semifinais da Copa Verde, contra o Princesa-AM, nesta quinta-feira (23), na Curuzu, com direito às cobranças de pênaltis. Mas o mais inusitado da noite foi o perfil do Wolfsburg-ALE, que parabenizou o Bicola pelo resultado. Confira:

De Lobo para Lobo, parabéns pela classificação, Papão! 🐺💚💙



🟢⚪️ #VfLWolfsburg — VfL Wolfsburg PT (@VfLWolfsburg_PT) March 24, 2023

VEJA MAIS