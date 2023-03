Nos pênaltis, Paysandu elimina o Princesa e encara o Remo nas semis da Copa Verde

Foi no sufoco! Nos pênaltis, o Paysandu venceu o Princesa, na noite desta quinta-feira (23), no Estádio da Curuzu, e garantiu a semifinal da Copa Verde contra o Remo, no Estádio do Mangueirão, no domingo (26). No tempo normal, a partida terminou sem gols - assim como no jogo de ida -, mas o Papão venceu por 5 a 3 nos pênaltis, onde brilhou a estrela de Thiago Coelho.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O jogo

O técnico Márcio Fernandes colocou o Paysandu em campo em um 4-4-2 - com um losango no meio-campo, com Ricardinho como camisa 10, Rithely (esquerda) e Gabriel Davis (direita) nas pontas e Jimenez mais recuado. Assim, os laterais poderiam ganhar protagonismo, assim como as caídas de Bruno Alves pelos lados.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Princesa sem medo

No entanto, apesar de povoar o meio-campo, o Papão foi surpreendido com um Princesa muito aguerrido. A equipe amazonense não se intimidou com o adversário e com o público. Não à toa, foi quem mais teve chances de marcar: 15 finalizações (cinco no gol) contra 9 do Papão (duas no alvo).

VEJA MAIS

Vaias

Não à toa, ao final do primeiro tempo, o Paysandu saiu vaiado para o intervalo. Na volta, Márcio promoveu a entrada de Vicente no lugar de Rithely e mudou a equipe para um 4-3-3, com Bruno Alves (na direita) e o próprio Vicente (na esquerda) nas pontas. Mas, apesar de 15 minutos de pressão, as dificuldades voltaram, e o Bicola ficou sem ideias.

À espera de um milagre

Com a situação se complicando, o Paysandu não encontrou outra maneira de fazer a bola chegar na área adversária que não fosse em cruzamentos. No entanto, a sólida defesa do Princesa foi capaz de vencer praticamente todos os duelos aéreos ou pelo chão.

Incomodada com a atuação do Paysandu, sobrou para o técnico Márcio Fernandes, chamado de "burro" em alguns momentos pela torcida.

Pênaltis

Nas cobranças de pênaltis, o goleiro Thiago Coelho brilhou pegando a cobrança de Foguete. Mário Sérgio, Eltinho, Bruno Alves, Genílson e Samuel Santos marcaram para dar a classificação para o Bicola, enquanto Frank Alberto, Aleílson e Jonas descontaram.

Ficha técnica

Paysandu x Princesa-AM

Copa Verde - Quartas de final (jogo de volta)

Data: quinta-feira (23)

Horário: 20h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti(ES)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Cartões amarelos: Samuel Santos, Genílson, Rithely e Gabriel Davis; Waldson, Bombado, Toró, Felipe e Aleilson

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Wanderson, Genílson e Eltinho; Jiménez (Eric), Gabriel Davis (Paulo Henrique), Rithely (Vicente) e Ricardinho (João Pedro); Bruno Alves e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes.

Princesa: Waldson; Pedro, Koffi, Naylor (Luciano), Ivan; Bombado (Junior Baié), Wesley (Frank), Toró (Felipe), Rodolfo; Jonas e Aleilson.

Técnico: Aderbal Lana.