Paysandu abre recurso para ter jogo só com mulheres e evitar Re-Pa sem bicolores; confira

Na busca pela classificação para a semifinal da Copa Verde, o Paysandu joga contra o Princesa-AM na quinta-feira (23), às 20h, no Estádio da Curuzu. À princípio, a partida ocorre com os portões fechados - por uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva - , mas de acordo com o presidente do clube, Maurício Ettinger, o Papão tenta reverter a pena.

"A gente tomou os dois jogos de penalidade contra o Figueirense. Entramos com recurso pedindo jogo só com mulheres ou cumprir no brasileiro. Não tivemos resposta até agora, mas tivemos um indicativo que vão manter para agora os portões fechados", disse Ettinger.

Re-Pa

Como são dois jogos de punição, o Paysandu tenta evitar que o possível jogo contra o Remo, pela Copa Verde, não tenha torcida. Caso ambos os rivais passem, o Paysandu teria que cumprir no Re-Pa em que for mandante, no Mangueirão. Por isso, o clube tenta passar a pena para a Série C.

"Vamos jogar contra o Princesa e pedir que esses outros 50% sejam cumpridos no Brasileiro", concluiu o presidente bicolor.

Condenado

O Paysandu foi condenado no início deste mês de março e punido com dois mandos de campo com portões fechado - além de pagar um multa de R$ 3,5 mil - por problemas disciplinares na partida contra o Figueirense, pela Série C 2022. Na ocasião, um conflito de ambas as torcidas foi registrado na súmula, assim como o arremesso de objetos no campo.

O jogo em questão ocorreu no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), em setembro do ano passado, pelo quadrangular de acesso da Terceirona. O Figueira também perdeu dois mandos e terá que pagar R$ 3 mil em multas.