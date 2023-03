Mangueirão: caso confirmado, Re-Pa da Copa Verde receberá 25 mil torcedores; confira

Como informado pela equipe de esportes de O Liberal, o Mangueirão pode ser reaberto no próximo domingo (26), com o clássico Re-Pa, pelas semifinais da Copa Verde - em caso de classificação de ambos. Caso a partida seja confirmada, o estádio receberá até 25 mil torcedores, de acordo com uma fonte de O Liberal.

De acordo com as informações obtidas pela reportagem, a divisão de público do primeiro evento-teste do Mangueirão seria divido da seguinte forma: cada arquibancada receberia 10 mil torcedores e 2.500 para cada cadeira. Com isso, a ideia é que o clássico tenha metade da carga máxima atual - 50 mil entradas.

A ideia é que sejam testados equipamentos internos, transmissão de veículos de imprensa, capacidade de internet, tempo de evacuação do estádio e outros detalhes. Se tudo ocorrer dentro do planejado, há a possibilidade do jogo de volta da semifinal da Copa Verde receber 35 mil torcedores.

Ambos os eventos-testes são a preparação para a reinauguração oficial do estádio, já com a capacidade máxima, também com o clássico Re-Pa. Porém, pelo Campeonato Paraense, no dia 9 de abril - como confirmado nesta terça-feira (21), pela Federação Paraense de Futebol (FPF).