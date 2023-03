Presidente do Águia confirma jogo da Copa do Brasil no Mangueirão: 'Foi um pedido do governador'

O Águia de Marabá vive um momento único em sua história. Além da boa colocação no Campeonato Paraense, o time está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e pode enfrentar um gigante nacional, após o sorteio que vai definir os confrontos da próxima fase. Antes, no entanto, o presidente do clube, Sebastião Ferreira, informou que o clube já decidiu onde vai mandar a partida: o local escolhido foi o estádio do Mangueirão, em Belém, que terá reabertura no próximo dia 9 de abril.

"Através do João Chamon, representante do governo do Estado, tivemos uma conversa com o governador Helder Barbalho, por telefone, e ele disponibilizou o Mangueirão para que a gente fizesse esse jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A princípio, tínhamos sugestões de vários torcedores, solicitando que o jogo fosse em uma cidade mais próxima de Marabá, tendo em vista a possibilidade da torcida se fazer presente de uma forma mais cômoda", disse o presidente "Ferreirinha".

Depois de despachar heroicamente o Goiás na fase anterior, o azulão precisa jogar em um estádio com capacidade acima de 10 mil pessoas, por exigência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As sugestões imediatas dadas pelo torcedor marabaense teriam sido nas cidades de Imperatriz (MA) e Araguaína (TO). No entanto, o presidente disse que tenta resolver o impasse e atender as duas demandas em uma só, articulando o jogo na capital, com alguma facilidade ao torcedor marabaense.

"Nós atendemos um pedido do governador, em próprio agradecimento ao governo, pelo apoio e patrocínio que tem dado ao Campeonato Paraense, e também por outros dois motivos: nós vamos ter a inauguração do Mangueirão dia 9 de abril, sem dúvida nenhuma é uma atração além da partida e, porque o torcedor marabaense terá oportunidade de ver como ficaram as novas instalações do novo estádio", disse, sem esquecer a parte destinada à torcida.

"Também solicitamos ao governador a possibilidade de liberar ônibus gratuito aos torcedores de Marabá. Esse torcedor que eu não canso de dizer que foi o décimo segundo jogador. E o governador pediu para que fizéssemos um orçamento para que a gente pudesse envolver a classe empresarial, os parceiros do governo do estado, prefeitura, no sentido de viabilizar uma quantidade razoável de ônibus para que o nosso torcedor tenha essa comodidade de chegar até a capital e assistir essa partida inédita entre o Águia e o adversário sorteado", revela.

Sorteio dos jogos

A CBF ainda não fez o sorteio dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Águia, Remo e Paysandu estão no pote 2, ao lado de:

CRB,

CSA,

Náutico,

Tombense,

Brasil de Pelotas,

Ituano,

Botafogo-SP,

Volta Redonda,

Ypiranga-RS,

Nova Iguaçu,

Maringá,

Sport,

ABC.

Os adversários destas equipes estão no pote 1, formado por:

Flamengo,

Palmeiras,

Athletico-PR,

Atlético-MG,

São Paulo,

Fluminense,

Fortaleza,

Corinthians,

Santos,

Internacional,

América-MG,

Bahia,

Botafogo,

Cruzeiro,

Grêmio,

Coritiba.