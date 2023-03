Secretário da SEEL cita novo preço de aluguel do Mangueirão e afirma que estádio receberá shows

O Mangueirão está próximo de ser inaugurado, podendo ser reaberto no próximo domingo (26), com o clássico entre Remo x Paysandu, em um evento-teste, caso os dois clubes passem para a semifinal da Copa Verde. O secretário da Secretária de Estado Esporte e Lazer (SEEL), Cássio Andrade, informou os preços do aluguel por jogo do novo Mangueirão e informou que as despesas do estádio, serão compensadas com shows e eventos.

Cássio Andrade comentou sobre o preço do aluguel do novo Mangueirão e informou que o Governador Helder Barbalho, fixou o preço do aluguel do estádio aos clubes e que a intenção é que o Colosso do Bengui seja autossustentável.

"O Governador do Estado, Helder Barbalho, baixou um decreto de uma cobrança de apenas R$30 mil em jogos realizados no estádio. É uma espécie de subsídio, vai continuar sendo atrativo, sim, para as torcidas e os clubes. Vamos compensar isso em outras partes econômicas do estádio. A área do campo, através de um piso moderno ‘easyfloor’ vai permitir a utilização do espaço para a realização de shows e eventos, que irão aumentar a arrecadação do estádio”, disse em entrevista ao Bob Fllay.

Novas fontes de renda

O secretário informou ainda que novas formas de fazer o Mangueirão ficar rentável é através das publicidades no estádio. Outras formas de arrecadação estão no planejamento da SEEL, que por anos, administra o Colosso do Bengui. Uma delas é o estacionamento, que saiu de 2.500 vagas para aproximadamente 9 mil.

"Vamos comercializar espaços como bares e restaurantes, áreas de publicidades, onde empresas possuem interesse e consequentemente com isso, iremos elevar a arrecadação do estádio, para que ele possa se autossustentar. Além de conforto elevadíssimo aos torcedores, pois estamos falando de um local que vai subir de 2.500 para quase 9 mil vagas de estacionamento”, afirmou.

Novidades

O Mangueirão passa por uma grande reforma desde fevereiro de 2021. O estádio ampliou sua capacidade de público de 35 mil para mais de 50 mil, recebeu assentos em toda arquibancada, camarotes, quatro restaurantes com vista para o gramado, 14 novas rampas para ajudar na chegada do torcedor às arquibancadas e cadeiras, além de melhorar o fluxo de saída do estádio.

Reabertura

O Governo do Estado informou que a inauguração oficial do Mangueirão está marcada para o dia 9 de abril, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, porém, o estádio pode ser reaberto com dois clássicos entre Leão x Papão, pelas semifinais da Copa Verde, caso os clubes avancem de fase. Os jogos são encarados pelo Governo do Estado como “eventos-testes”.