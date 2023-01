Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, marcou contra Remo, Paysandu e Tuna; assista ao gol no Mangueirão

O ídolo do Vasco da Gama-RJ, Roberto Dinamite, morreu aos 68 anos, vítima de câncer. O ex-jogador que mais jogou com a camisa do Gigante da Colina, marcou alguns gols na carreira contra clubes paraenses. O time mais vazado por Dinamite foi o Remo, mas Paysandu e Tuna Luso também foram vítimas do maior artilheiro do Brasileirão.

Ao todo Roberto Dinamite balançou as redes contra os clubes paraenses nove vezes. O Remo foi o clube que mais sofreu gols de Roberto, sendo cinco no total, em quatro jogos disputados, sendo quatro desses gols em Belém. Os gols de Roberto contra o Remo foram marcados pelo Brasileirão, Torneio-BA e em um amistoso.

Paysandu

O Paysandu está na lista de times que levaram gols de Roberto Dinamite. O Papão sofreu três gols do maior ídolo do Vasco, os dois pelo Campeonato Brasileiro, que tinha o nome de “Brasileiro – Taça de Ouro”, ambos pelo Nacional de 1982.

Tuna

Finalizando a lista de vítimas de Dinamite está a Tuna Luso Brasileira. No confronto entre os cruzmaltinos, em 1984, Roberto marcou o gol do Vasco no empate em 1 a 1, em Belém, no Mangueirão, válido pelo Brasileiro – Taça de Ouro, no dia 8 de fevereiro. Na partida de volta, em São Januário, o clube carioca não teve piedade da Águia do Souza e venceu por 9 a 0, porém, Dinamite não jogou.

Números

Roberto Dinamite foi o atleta que mais vestiu a camisa do Vasco com 1.110 partidas disputadas. Ele é o maior artilheiro da história vascaína com 708 gols marcados, além de ostentar o título de maior artilheiro da história do Brasileirão com 190. O eterno Camisa 10 do Vasco também é o maior artilheiro de São Januário, estádio que pertence ao clube cruzmaltino, com 184 gols, além de ostentar o posto de grande artilheiro do Campeonato carioca com 279 gols.