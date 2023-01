Roberto Dinamite morreu: ídolo do Vasco falece neste domingo (08/01), aos 68 anos

Ídolo eterno do Vasco da Gama, o ex-jogar Roberto Dinamite morreu neste domingo (08/01), por complicações de um câncer de intestino que já tratava há bastante tempo.

O diagnóstico da doença foi revelado em 9 de janeiro de 2022, por meio de seu Intagram. Na época, há praticamente um ano, ele divulgou um vídeo informando ter sido diagnosticado com tumores no intestino, e que iniciaria tratamento quimioterápico. Dinamite havia sido submetido a uma cirurgia para desobstrução intestinal em 23 de dezembro de 2021, permanecendo internado até o dia 31 do mesmo mês, quando recebeu alta hospitalar.

VEJA MAIS

História de Roberto Dinamite

Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como "Roberto Dinamite", nasceu no dia 13 de abril de 1954, na cidade de Duque de Caxias (RJ), Roberto começou nas categorias de base do Vasco no começo da década de 70. Subiu ao profissional em 1974, quanto também viveu seu primeiro grande momento com a camisa vascaína: ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano e ser campeão nacional.

Reconhecido por ser um ótimo chutador, bom cabeceador e jogador de excelente colocação na área, Dinamite marcou 692 com a camisa do Vasco ao londo de 1.033 jogos.

Entre os títulos conquistados pelo clube do coração, foi campeão carioca por quatro vezes: 1977, 1982, 1987 e 1992. Em 1984, na campanha do vice-campeonato brasileiro (o Vasco perdeu a final para o Fluminense), Roberto voltou a ser artilheiro do campeonato nacional.

O atacante também fez sua história com a camisa da Seleção Brasileira: disputou a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e a de 1982, na Espanha, as duas vezes como reserva. Já em 1982, ele foi chamado na última hora para substituir o bugrino Careca, que havia se machucado.

Além de ter sido atleta do Vasco, Dinamite defendeu a Portuguesa de Desportos em 1989 e o Campo Grande. Fora do país, ele atuou pelo Barcelona entre os anos de 1979 e 80, mas não se adaptou ao futebol espanhol e retornou ao Vasco da Gama.Depois de encerrar a carreira, Roberto Dinamite ingressou na política e conseguiu ser eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

Na madrugada do dia 28 de junho de 2008, Dinamite se elegeu presidente do Vasco após derrotar o candidato da situação, Amadeu Pinto da Rocha, por 140 votos a 103. Com isso, o grupo liderado por Eurico Miranda deixou o poder depois de quase duas décadas. No mês seguinte, o ídolo assumiu o cargo.

Em 2011, sob sua gestão, o Vasco conseguiu conquistar a Copa do Brasil e saiu de uma incômoda fila de alguns anos sem títulos.

[[(standard.Article) Dinamite encontra Roberto e Erasmo Carlos em pré-estreia de filme]]