Brasileiro João Fonseca faz virada e dá show em sua primeira partida em um Masters 1000

O brasileiro João Fonseca, de 17 anos, impressionou em sua estreia no Masters 1000 de Madri, na Espanha, ao vencer o americano Alex Michelsen por 2 sets a 1. Com direito a um “pneu” no segundo set, o calouro se juntou a Thiago Monteiro e Thiago Wild entre os brasileiros classificados à segunda rodada do torneio de tênis.

O adolescente é o número 242 no ranking mundial da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e agora vai encarar o britânico Cameron Norrie, de 28 anos, número 30 no ranking.

Como foi o jogo

Michelsen dominou o início da partida, conseguiu duas quebras de serviço e abriu 4/0. Entretanto, Fonseca não mediu forças e devolveu uma das quebras para encostar no placar (4/3). O brasileiro cresceu e quase empatou o primeiro set no décimo game, mas o americano confirmou o serviço e fechou o set em 6/4.

João Fonseca deslanchou no segundo set com precisão, e ainda deu show, aplicando um pneu. O americano reagiu durante o sexto game salvando três set points, mas não foi o suficiente para vencer o brasileiro.

Michelsen voltou aos trilhos no terceiro set, mas João manteve o ritmo e soube reverter todas as jogadas do adversário. O brasileiro quebrou o saque do americano no quarto game e deu show no oitavo para, novamente, vencer no serviço do rival e selar a vitória: 6/2.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)