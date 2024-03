Bia Haddad perde nas duplas e é eliminada do torneio Indian Wells; veja

A brasileira Bia Haddad caiu nas quartas de finais do Indian Wells, torneio realizado em Califórnia, nos Estados Unidos. A tenista disputava ao lado da norte-americana Taylor Townsend. As duas foram derrotas por 2 sets a 0 pela australiana Storm Hunter, número três do mundo, e pela tcheca Katerina Siniakova, 12º do ranking.

Atualmente, Bia Haddad está na 17º posição do ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino) e na 13º do solo, sendo a brasileira mais bem colocada entre homens e mulheres. Em janeiro, ao lado de Taylor Townsend, a tenista conquistou o WTA 500 de Adelaide, na Austrália.

VEJA MAIS

Jogo

A dupla de Bia começou o jogo bem. Venceu o primeiro game, mas as adversárias confirmaram o serviço e passaram à frente. Apesar da desvantagem, Bia e Townsend viraram o set e foram para o tie-break. No entanto, a dupla tcheca e australiana venceu.

Já no segundo set, Storm e Katerina começaram bem melhor que a dupla da brasileira. Haddad e Townsend não conseguiram se organizar e evoluir no jogo. Assim, a dupla adversária aproveitou o momento e chegou o match point, mas Bia e Taylor venceram dois games seguidos e se mantiveram vivas na partida. Contudo, a reação não foi o suficiente para virar o jogo. No fim, Storm e Katerina fecharam com um 6/7 e 2/6.