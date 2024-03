Bia Haddad não segura vitória no tênis e é derrotada após virada de russa no WTA de Indian Wells

Bia Haddad deu adeus à disputa solo no WTA 1000 de Indian Wells, torneio de tênis realizado nos Estados Unidos. A tenista brasileira não conseguiu garantir a vitória na madrugada desta segunda-feira (11), e foi derrotada de virada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1.

Com o resultado, Haddad encerrou a participação solo na terceira rodada da competição. Esse é o terceiro embate dela com Anastasia, e no retrospecto, a brasileira ainda não conseguiu triunfar sobre a rival russa, acumulando três derrotas.

Haddad segue em Indian Wells para a disputa nas duplas, com a americana Taylor Townsend. As duas enfrentam as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya, ainda na noite desta segunda.

Já a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que ocupa a 24ª posição do ranking mundial, tem como desafio, na chave de simples, enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk.