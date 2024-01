Bia Haddad perde e é eliminada na terceira rodada do Australian Open

Bia Haddad não avançou às oitavas de final do Australian Open, encerrando sua participação individual no Grand Slam que inaugura a temporada do tênis. Nesta sexta-feira, a brasileira enfrentou a russa Maria Timofeeva, de 20 anos, em uma partida intensa que terminou com a vitória da russa por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/1, em pouco mais de duas horas de jogo.

Bia Haddad conquistou um feito notável ao chegar à terceira rodada do Australian Open, estabelecendo-se como a primeira brasileira a atingir essa fase na disputa individual na Era Aberta em Melbourne. Seu desempenho superou expectativas ao vencer a russa Alina Korneeva na fase anterior, demonstrando habilidade e determinação.

O melhor resultado do Brasil no Australian Open continua sendo o vice-campeonato de Maria Esther Bueno em 1965, mas a performance de Bia Haddad neste ano deixa uma marca significativa na história do tênis brasileiro.

Apesar da eliminação nas simples, Bia Haddad segue na competição de duplas ao lado da americana Taylor Townsend. Elas estão programadas para disputar a segunda rodada amanhã (20/1), mantendo viva a esperança de mais sucesso no torneio.