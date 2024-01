Nas duplas, brasileira Luisa Stefani estreia com vitória no Australian Open

Com o pé direito, a brasileira Luisa Stefani estreou nesta quinta-feira (18) no Australian Open. Em dupla com a holandesa Demi Schuurs, as duas venceram a romena Sorana Cirstea e a croata Donna Vekic na primeira fase do Grand Slam.

Na edição anterior da competição, Stefani conquistou o ouro ao lado do também brasileiro Rafael Matos. Os dois fizeram história ao ser a primeira dupla totalmente brasileira a alcançar o topo do pódio em um Grand Slam, e este ano devem reaver a parceria.

Outros brasileiros não tiveram desafios simples em suas respectivas estreias, sendo eliminados de cara. Ao lado do argentino Sebastian Báez, Thiago Wild perdeu nas duplas, e sozinho nas simples, dando adeus ao primeiro Grand Slam do ano. Marcelo Demoliner ao lado do neozelandês Marcus Daniell, também está fora da disputa de duplas.

Na próxima fase, Luisa Stefani e Demi Schuurs vão enfrentar as americanas Caroline Dolehide e Peyton Stearns.