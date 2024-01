Brasileira Beatriz Haddad derrota tcheca em estreia no Australian Open

A brasileira Bia Haddad fez uma super estreia no Australian Open, com uma vitória logo de cara em cima da tcheca Linda Fruhvirtova, nesta segunda-feira (15). Foram três sets para que a tenista mais popular do Brasil superasse a jovem estrela tcheca, que terminaram em 2 sets a 1. Com o resultado, Bia avançou para a segunda rodada do primeiro Grand Slam da temporada 2024.

“Não foi uma vitória fácil, principalmente por se tratar de um jogo de estreia. Em torneios de Grand Slam, há sempre um nervosismo na rodada de abertura. Eu estava tentando melhorar o jogo a cada momento, lutei bastante e fiquei feliz por isso”, comentou a brasileira em entrevista após o fim da partida.

Ela ainda elogiou a própria confiança na partida, o que foi essencial para a vitória. “Estou feliz por que me dei chances, não desisti. Sei que às vezes num jogo de tênis você precisa encontrar um caminho mesmo quando não está jogando o seu melhor tênis. Eu não estava jogando de forma tão agressiva quanto queria”, explicou.

O próximo desafio de Haddad no torneio será contra outra jovem rival, a russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos. Apesar da pouca idade, a russa eliminou a experiente espanhola Sara Sorribes Tormo, na etapa qualificatória, e foi campeã juvenil no Open Australiano em 2023.

Caso vença mais uma, Bia vai superar a si mesma, já que o mais longe que chegou no Grand Slam australiano foi na segunda rodada. E a brasileira já avisou que pretende chegar no mínimo até as oitavas de final da competição este ano.