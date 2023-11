Bia Haddad finaliza temporada em 11° posição do ranking da WTA

Após uma sequência de torneios de peso, Bia Haddad deve encerrar a temporada de 2023 da melhor forma na 11° posição do ranking do WTA. A atualização do ranking após a disputa do Finals foi divulgada pela entidade na última segunda-feira (06) e confirmou a nova posição da brasileira, que estava em 19° lugar antes de vencer o WTA Elite Trophy, na China.

VEJA MAIS

Haddad também poderia retornar ao top 10 caso a atleta tcheca Barbora Krejcikova não disputasse as finais da competição, o que aconteceu. De acordo com a WTA Finals, na atualização do ranking, a brasileira apareceu com 2855 pontos, contra 2880 da adversária.

No final da temporada, essa é a melhor posição de Bia depois do 10° lugar no Roland Garros de 2023 e jogos acirrados no US Open e WTA 250 de Hong Kong. A tenista encerra a temporada representando o Brasil neste final de semana na Billie Jean King, contra a Coreia do Sul pelos playoffs da competição, em Brasília.

Confira o ranking da WTA

Iga Swiatek (Polônia) - 9295. Aryna Sabalenka (Bielorússia) -9050. Coco Gauff (EUA) - 6580. Elena Rybakina (Cazaquistão) - 6365. Jessica Pegula (EUA) - 5975. Ons Jabeur (Tunísia) - 4195. Marketa Vondrousova (República Tcheca) - 4075. Karolina Muchova (República Tcheca) - 3651. Maria Sakkari (Grécia) - 3620. Barbora Krejcikova (República Tcheca) - 2880. Bia Haddad (Brasil) - 2855.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)