CBF divulga datas da Copa Verde 2024; torneio será jogado entre fevereiro e maio

A Copa Verde de 2024 já tem data para iniciar. Nesta terça-feira (7), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o torneio da próxima temporada começa no dia 21 de fevereiro. Participam da competição três times paraenses: Águia de Marabá, Remo e Paysandu.

Segundo a CBF, o torneio regional será disputado em 10 datas do calendário oficial de competições. As partidas da decisão estão previstas para ocorrerem nos dias 24 de abril e 8 de maio. Confira:

21 de fevereiro (quarta-feira)

28 de fevereiro (quarta-feira)

6 de março (quarta-feira)

13 de março (quarta-feira)

20 de março (quarta-feira)

24 de março (domingo)

3 de abril (quarta-feira)

10 de abril (quarta-feira)

24 de abril (quarta-feira)

8 de maio (quarta-feira)

As datas divulgadas pela CBF não convergem com as dos campeonatos estaduais, segundo o calendário do futebol brasileiro de 2024. As quatro primeiras janelas de partida coincidem com as fases iniciais da Copa do Brasil. No entanto, como tanto o torneio nacional quanto o regional são disputados em jogos únicos, não haverá sobreposição de competições.

A Copa Verde é disputada em formato mata-mata, sendo que as eliminatórias só são disputadas em ida e volta a partir das quartas de final. Este regulamento está sendo adotado desde a temporada de 2020.

O torneio

Assim como a Copa do Nordeste, a Copa Verde é um torneio regional, organizado pela CBF, que envolve equipes das regiões Norte, Centro-Oeste e mais o estado do Espírito Santo. Se classificam para a competição as equipes mais bem colocadas nos campeonatos estaduais do ano anterior.

No ano passado, a CBF fez um investimento recorde no torneio. Cerca de R$ 6 milhões foram aplicados no certame que terminou com o Goiás campeão, após bater o Paysandu na final. O Papão, inclusive, é o maior vencedor da competição, com três títulos conquistados.