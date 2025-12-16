Capa Jornal Amazônia
La Coruña x Mallorca: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/12) pela Copa del Rey

La Coruña e Mallorca jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Mallorca vem de uma vitória de 3 a 1 sobre o Elche (X/ @RCD_Mallorca)

La Coruña x Mallorca disputam hoje, terça-feira (16/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Riazor, Corunha, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir La Coruña x Mallorca ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Mallorca perdeu para o Villarreal por 2 a 1, empatou com o Osasuna por 2 a 2, venceu o Numancia por 3 a 2, empatou sem gols com o Real Oviedo e goleou o Elche por 3 a 1.

La Coruña passou por uma vitória de 2 a 1 sobre Ceuta, outra de 2 a 0 contra o Albacete, uma terceira de 2 a 0 sobre o Sabadell, uma derrota de 3 a 1 para Castellón e outra de 3 a 0 para o Real Sociedad.

La Coruña x Mallorca: prováveis escalações

La Coruña: German; Mella, Loureiro, Comas, Barcia, Quagliata; Patino, Angel, Soriano; Stoichkov, Hernandez.

Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valient, Kumbulla, Lato; Costa, Sanchez; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

FICHA TÉCNICA
La Coruña x Mallorca
Copa del Rey
Local: Estádio Municipal de Riazor, Corunha, Espanha
Data/Horário: 16 de dezembro de 2025, 15h

