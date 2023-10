Surfista paraense busca patrocinadores para participar de grandes campeonatos

A paraense Deyse Costa é um dos maiores nomes do surfe no estado. Campeã brasileira, paraense e baiana na modalidade, ela soma troféus nas grandes competições que já encarou na carreira, que iniciou cedo no Atalaia, em Salinas. No entanto, mesmo no auge, a atleta ainda enfrenta uma grande dificuldade: a falta de patrocínios para competir.

Deyse se prepara para dois desafios ainda em novembro, primeiro ela encara o Desafio Baiano de Surfe, em Ilhéus (BA), nos dias 4 e 5, e depois defende seu título no Campeonato de Surfe Feminino Onda Rosa, em Salvador (BA), nos dias 25 e 26. Em ambas as competições, ela visa alcançar os topos dos pódios com seu talento, algo que não falta na atleta, segundo o presidente da Federação Paraense de Surf, Noélio Sobrinho.

“Deyse é um talento, que a gente lapidou, conseguiu fazer ela se tornar campeã brasileira. Ela tem muito talento, casou, teve filhos e agora está na pilha de competir, e sempre que a gente pode, a gente apoia porque sabe que ela é muito talentosa. Temos grandes talentos aqui no estado do Pará”, disse.

Para conseguir chegar até os campeonatos, Deyse precisa de apoio financeiro para garantir desde a preparação adequada até os custos das viagens, e além de ajuda de quem se sensibiliza, ela busca patrocínio de empresas que queiram contribuir com sua crescente jornada no esporte. Os interessados em auxiliar podem entrar em contato com a assessoria da atleta por meio do telefone (91) 98471-2738.