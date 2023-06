Deyse Costa: nome que vem fazendo história no surfe paraense

Nascida na praia do Atalaia, em Salinópolis, município paraense, Deyse Costa teve contato com o surf ainda era criança, quando seu pai a jogou nas ondas pela primeira vez. Com o passar do tempo, a paixão pelo esporte cresceu e se tornou parte da sua vida. Hoje a surfista já é campeã brasileira, baiana e paraense e soma troféus em competições com misturas de foco e paixão.

Mas a jornada até aqui não foi fácil. Deyse enfrentou dificuldades financeiras para se manter no esporte, principalmente pela falta de patrocínio. Sem treinador, ela mesma faz seus treinos e se aprimora com a análise de fotos e vídeos das suas performances em competições passadas. Apesar das adversidades, a surfista mantém uma mentalidade de guerreira e coragem para enfrentar as ondas e os desafios.

Deyse acumula títulos brasileiros, do Pará e da Bahia (Arquivo pessoal/Deyse Costa)

Um dos momentos mais marcantes da sua jornada esportiva foi quando conquistou o título brasileiro de surf. Deyse revela que esse feito foi resultado de muita dedicação e esforço. A surfista é uma mulher de fé e acredita que, com perseverança e determinação, tudo é possível.

Para Deyse, ter o apoio familiar na prática esportista é muito importante. Questionada sobre as expectativas para as temporadas de 2023, Deyse afirma que seu objetivo é competir em todos os eventos possíveis, além de conquistar um bom patrocínio para poder treinar em Itacaré, na Bahia, onde as ondas são mais altas e desafiadoras.

Meta da paraense é conseguir se manter treinando na Bahia, onde as ondas são mais desafiadoras e podem aprimorar sua técnica (Arquivo pessoal/Deyse Costa)

A surfista tem Silvana Lima como sua maior referência no esporte e sonha em competir com ela novamente. Deyse sabe que o caminho para o sucesso é cheio de dificuldades, mas nunca desiste e corre atrás dos seus sonhos. Para ela, a frase que define 2023 é: "corra atrás dos seus sonhos sempre, nunca é tarde demais".

