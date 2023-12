Bia Haddad estreia United Cup com vitória; Thiago Wild marca derrota do Brasil em jogo de duplas

Com muita determinação, a tenista brasileira Bia Haddad estreou a United Cup, em Perth, na Austrália, nesta sexta-feira (29), com uma vitória de 2 sets a 0, em parciais de 7/6 e 6/2 contra a espanhola Sara Sorribes Tormo.

Em contraponto, o brasileiro Thiago Wild iniciou a competição com uma derrota de 2 sets a 0 para Alejandro Davidovich. Ainda na madrugada de hoje (29), nas duplas mistas, o Brasil acabou perdendo por 2 sets a 0, com Marcelo Melo e Bia Haddad sendo derrotados contra Sorribes Tormo e Davidovich.

No primeiro set, nenhuma das atletas abriu dois pontos de vantagem. Bia Haddad só esteve na frente no 2 a 1, e depois no 6 a 5, mas chegou a estar atrás em todos os outros momentos (1/0, 3/2, 4/3 e 5/4) até o 6 a 6. Já no tie-brake se impôs e fechou por 6 a 1, e 7/6 no set.

No segundo set, a espanhola abriu 2 a 0 sobre a brasileira. Em uma virada fora do comum, Haddad virou o set para 6 a 2, com vitória por 2 a 0, em duas horas e sete minutos de jogo.

Thiago Wild

Durante a partida de abertura da participação brasileira, Wild acabou marcando o momento com derrota após perder para o espanhol Alejandro Davidovich por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Alejandro quebrou o serviço de Thiago na sétima jogada e abriu 4 a 3. O set terminou 6 a 4 em favor de Davidovich. No último set, o brasileiro não teve chances diante do espanhol e viu a partida terminar em 6 a 0.

Mesmo com a luta dos tenistas, o Brasil perdeu no jogo de duplas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. A Espanha venceu e levou o placar da vitória por 2 a 1, no primeiro confronto da United Cup. O Brasil enfrenta a Polônia pela manhã deste sábado, 30.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)