Tênis: número um do mundo, Djokovic briga com torcedores após vitória na Copa Davis; veja

O tenista número um do mundo Novak Djokovic garantiu mais uma vitória, desta vez nas quartas de final da Copa Davis, na noite da última quinta-feira (23). No entanto, o jogador saiu da quadra de Málaga, na Espanha, irritado. O motivo foram os torcedores do rival britânico, Cameron Norrie, que faziam barulho durante sua entrevista pós-jogo.

“Aprendam a respeitar os jogadores, aprendam a se comportar! Calem-se! Fiquem quietos!”, disse o sérvio.

Veja o momento:

A vitória em cima de Norrie, 18ª do ranking da ATP, marcou o fim dos confrontos de Djokovic com britânicos em 2 a 0.

Após os atritos com torcedores, o número um do mundo comentou o ocorrido em entrevista: “Foi desrespeitoso, mas é algo para que você tem de estar preparado em uma Copa Davis. Eu estava tentando conversar, e eles começaram a tocar bateria de propósito para que eu não falasse. Tentaram me irritar durante toda a partida. É normal que às vezes os torcedores ultrapassem os limites e no calor do momento você também reaja, e de certa forma mostre que não permite esse tipo de comportamento. Eles podem fazer o que quiserem, mas vou responder a isso. Foi o que aconteceu."

O sérvio volta a quadra de Málaga para a semifinal, contra a Itália, no sábado (25). Nesta sexta-feira (24), Austrália e Finlândia decidem o primeiro finalista da Copa Davis 2023, e no domingo (26), o grande vencedor deve levantar a taça.