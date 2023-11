Djokovic estreia ATP Finals com vitória e liderança do ranking até o fim de 2023

Em busca de apenas uma vitória no ATP Finals para garantir a liderança do ranking final da temporada, Novak Djokovic teve uma disputa acirrada no último domingo, 12, mas fez história ao vencer a competição disputada em Turim, na Itália.

O número 1 do mundo derrotou o adversário dinamarquês, Holger Rune, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (1/7) e 6/3, em 3h04 min, assegurando a liderança do ranking até o fim da temporada.

Djokovic e Rune tiveram um duelo equilibrado nos dois primeiros sets, decididos somente no tie-break. O sérvio finalizou o dinamarquês com quatro quebras de saque, que se destacou nas bolas vencedoras. No total, foram 48 a 38.

Com a vitória e topo do ranking mundial, Novak Djokovic coleciona recorde de temporadas encerradas em 1° lugar, sendo esta a 8° vez. Além disso, teve maior sequência de vitórias, que agora é de 19 partidas. Djokovic não perde desde a final de Wimbledon e, desde então, conquistou os títulos de Cincinnati, do US Open e de Paris.

Premiação

Nesta segunda-feira (13), o tenista recebeu o prêmio de número um da temporada da modalidade antes da partida entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev pelo ATP World Finals, em Turim, na Itália. “É a coroação da temporada, terminar como número 1 do mundo. É o sonho de todo jogador [...] Foi um longo ano para todos os jogadores. Ser capaz de se manter aqui é uma bênção”, declarou Djokovic, em quadra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)