Neymar tem contrato suspenso pelo Al-Hilal após lesão e cirurgia

O atacante Neymar teve o seu contrato suspenso pelo Al-Hilal a pedido do técnico português Jorge Jesus. O clube saudita suspendeu temporariamente a inscrição do craque brasileiro que se recupera de um grave rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco.

De acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport", a decisão foi tomada porque o treinador pretende abrir espaço no elenco para a chegada de outro estrangeiro, que possivelmente deve ser um lateral-esquerdo. O prazo da suspensão é de dois anos. Neymar foi contratado pelo clube saudita em agosto de 2023 aos 31 anos, junto ao Paris Saint Germain, com quem tinha contrato até 2027.

O lance que causou a lesão em Neymar aconteceu no dia 17 de outubro, durante a partida da seleção brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o camisa 10 acabou travando a perna esquerda no chão, em uma dividida com o meio-campista De La Cruz.