Após tentativa de sequestro da filha, Neymar se pronuncia nas redes sociais: 'Dia triste'

O atacante Neymar Jr. se pronunciou sobre o assalto ocorrido na casa dos pais de Bruna Biancardi na madrugada desta terça-feira (7/11). Os criminosos, conforme as suspeitas das autoridades, estavam atrás da influencer e da filha deles, Mavie.

“Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem!”, escreveu ele no Instagram.

Neymar usou as rfedes sociais para desabafar sobre a tentativa de sequestro de mãe e filha. (Instagram Neymar Jr.)

Além disso, o craque também manifestou pesar com a morte da influencer e assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT, Luana Andrade.

Durante as primeiras investigações, a polícia encontrou mensagens no celular de Eduardo Seganfredo Vasconcelos, de 19 anos, que o ligam com criminosos, onde eles falavam sobre o sequestro da filha de Neymar e da mãe da criança, Bruna Biancardi. Eduardo é morador do mesmo condomínio e surge como suspeito de facilitar a entrada dos criminosos. A Polícis Civil não divulgou o conteúdo da conversa, mas confirmou que o desejo era pelo sequestro de mãe e filha.

Até o momento, o único suspeito preso é Eduardo, enquanto as investigações seguem para encontrar os demais, que já foram identificados pelas autoridades. A informação foi confirmada pelo site Metrópoles.