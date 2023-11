Bruna Biancardi tranquiliza seguidores após ter casa assaltada e pais reféns: 'Todos estão bem'

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, tranquilizou os seguidores, na tarde desta terça-feira (7), após a casa ter sido invadida e assaltada por criminosos armados durante a madrugada. Por meio do Instagram, a influenciadora digital, que é mãe de Mavie, fruto do relacionamento com o jogador brasileiro, informou o ocorrido e disse que os pais, feitos de reféns, estão bem.

Bruna Biancardi informa que os pais, feitos de reféns em assalto em sua casa, estão bem (Foto/Instagram: @brunabiancardi)

"Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram minha casa e fizeram meus pais de refém. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento. Graças a Deus está tudo bem com eles. Coisas materiais a gente reconquista. O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados", afirmou.

No comunicado, Bruna ressaltou que não estava com a filha na residência no momento do crime, pois passavam a noite em Mangaratiba, no Rio de Janeiro (RJ), acompanhadas de Neymar.