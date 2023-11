Bruna Biancardi e Mavie escapam de sequestro, após assalto na casa dos pais da influenciadora

Bruna Biancardi e a pequena Mavie de um mês escaparam de um sequestro, após ter a casa em que mora com os pais, assaltada, na madrugada de hoje, 7. No momento da invasão, devido à falta de energia elétrica em São Paulo (SP). Bruna e a bebê estavam na casa do jogador Neymar, pai de Mavie.

VEJA MAIS

Bruna Biancardi e a filha Mavie escaparam de um sequestro, que ocorreu na madrugada de hoje, 7. Os criminosos invadiram a casa dos pais da influenciadora e amarraram o casal, segundo relato da influenciadora nas redes sociais, os bandidos entraram em busca dela e da filha, que no momento do ocorrido estavam na casa de Neymar, devido ao apagão que aconteceu em São Paulo.

A Guarda Civil Municipal de Cotia, na grande São Paulo, foi acionada pelos vizinhos dos pais de Bruna. Os agentes conseguiram deter um suspeito, que seria vizinho da família. Já outros criminosos fugiram do local, mas levaram artigos de luxo da família. Após o acontecido, a ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia.