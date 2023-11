Filha de Neymar e Bruna Biancardi ganha festa surpresa da madrinha no primeiro mêsversário

A filha de Bruna Biancardi e Neymr Jr., Mavie, ganhou uma festa de mêsversário da madrinha, na tarde de ontem, 1, quando completou seu primeiro mês de nascimento. Os pais decidiram que não entrariam nas comemorações mensais, mas a pequena ganhou uma festa surpresa.

VEJA MAIS!

Mavie completou seu primeiro mês de vida e mesmo que a mãe, Bruna Biancardi e o pai, Neymar não quisessem uma festa de comemoração, teve o famoso “bolinho” e foi uma surpresa da madrinha Hanna Carvalho. A influenciadora compartilhou os registros no Instagram e mostrou os detalhes no stories.

“Um mês do nosso pacotinho de amor. 30 dias desde que a minha vida mudou para melhor. Dias cansativos, mas ao mesmo tempo deliciosos...tivemos desafios com a amamentação, que agora ficou leve e gostosa...madrugadas juntas nos conhecendo...horas e horas te observando no meu colo...banhos relaxantes e trocas de roupa com muito choro... (risos). Que seja só o começo de uma aventura linda juntas! Te amo, filha. Tudo por você! Você é minha vida!”, escreveu na legenda.

Veja a publicação original: