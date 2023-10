Bruna Biancardi compartilha fotos do 'newborn' da filha Mavie

A modelo e influenciadora, Bruna Biancardi compartilhou ontem, 24, as fotos do "newborn" ou ensaio de nascimento de Mavie. Na legenda escreveu: "Nós, para sempre!". A publicação não foi compartilhada com o perfil do jogador Neymar, pai da criança.

VEJA MAIS!

A filha de Bruna Biancardi e Neymar ganhou um "Newborn", ensaio de recém-nascido. O pai da criança não foi marcado ou teve publicação compartilhada entre os perfis. Somente Bruna, até o momento, compartilhou o registro profissinal.

Na legenda, Biancardi escreveu: "Nós, para sempre!" e postou a foto com Mavie enrolada em um tecido, dormindo, enquanto ela aproxima seu rosto da bebê. Os amigos e fãs comentaram sobre a foto, elogiando a mãe e a bebê.

Confira a foto: