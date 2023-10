Bruna Biancardi e Mavie, filha de Neymar, recebem alta de maternidade

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, já recebeu alta da maternidade. A mãe e a criança tiveram alta nesta quarta-feira (11). A influencer publicou um vídeo em uma rede social mostrando a pequena e dizendo que em breve volta a rede social para dar mais detalhes sobre a experiência com a primeira filha. Mavie nasceu na última sexta-feira (6).

“Já estamos em casa. Estou me dedicando 100% ao amor da minha vida e em breve passo aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Obrigada por todas as mensagens lindas”, declarou Biancardi.

“Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós... Obrigada por ter nos escolhido”, completou.