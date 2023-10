Bruna Biancardi e Neymar compartilham primeira foto da filha Mavie; foto

O jogador Neymar Jr, 31 anos, e a influenciadora e modelo Bruna Biancardi, 29, publicaram em postagem conjunta a primeira foto da filha Mavie. A menina teria nascido nesta sexta-feira, 6. Bruna estava internada desde a noite de ontem, 5, na maternidade São Luiz Star, em São Paulo (SP). Confira os detalhes.

Bruna Biancardi escreveu na postagem compartilhada com o perfil de Neymar no Instagram: “Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido”, disse a mãe de Mavie.

A postagem em formato de carrossel mostra vários momentos do casal na maternidade com a filha. Alguns cliques revelam o rosto da recém-nascida. Em outras fotos Bruna e Neymar se entreolham e sorriem.

Apesar das fotos bonitas, compartilhando um momento feliz de nascimento, a postagem teve os comentários limitados. Mas quem conseguiu publicar as felicitações ao casal e desejar saúde a neném, o fez na postagem. A skatista Raissa Leal escreveu “Bem-vinda, princesa Mavie”, “Deus abençoe! Princesa”, escreveu Gabi Martins.

Veja a postagem com as fotos de Mavie e os pais: