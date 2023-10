Nasce Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Nasceu! Mavie, filha do jogador Neymar com Bruna Biancardi, acaba de nascer em uma maternidade de São Paulo. Biancardi deu entrada na unidade hospitalar após a bolsa ter se rompido na última quinta-feira. O jogador, entretanto, ainda não está no Brasil. O atleta estava na Arábia Saudita, mas deve chegar a São Paulo nas próximas horas. A viagem pode durar cerca de 22 horas.

Neymar e Bruna fizeram o anúncio da gravidez há seis meses, em abril de 2023, sem informar o período de gestação. A expectativa dos fãs, no entanto, era que a criança viesse ao mundo apenas entre dezembro e janeiro. A menina é a primeira filha da influenciadora. Já Neymar é também pai de Davi Lucca, que acaba de completar 12 anos.