Neymar Jr. faz corte de cabelo em homenagem para a filha recém-nascida Mavie

Neymar Jr. fez um novo corte de cabelo para homenagear o nascimento da sua filha Mavie. Filha do jogador com Bruna Biancardi, Mavie, nasceu na última sexta-feira (6). Durante essa passagem pelo Brasil, ele decidiu homenagear a herdeira recém-nascida com o novo corte.

VEJA MAIS

Ele divulgou nesta segunda-feira (9) que chamou o cabeleireiro e fez um corte com a inicial do nome da filha na lateral de sua cabelo. A letra M ficou bem visível na cabeça do jogador. A foto repercutiu nas redes sociais.

Caçula de Neymar

Mavie nasceu no dia 6 de outubro em uma maternidade de São Paulo. O parto foi uma cesárea após a bolsa ter rompido na quinta-feira (5). Com a notícia, Neymar Jr. chegou às pressas da Arábia Saudita, onde joga atualmente pelo Al-Hilal.

O filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, também conheceu a irmãzinha recém-nascida. As primeiras fotos de Mavie foram reveladas por Neymar e Biancardi em um post compartilhado.