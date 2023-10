Rafaella Santos, irmã de Neymar, antecipa viagem ao Brasil após nascimento da sobrinha

Em meio ao passeio nos Estados Unidos, Rafaella Santos, irmã de Neymar, precisou antecipar a vinda ao Brasil para o nascimento de Mavie, primeira filha do jogador com a influenciadora Bruna Biancardi.

No Instagram, a empresária compartilhou detalhes do voo nesta sexta-feira (06). “Meu voo é daqui a pouquinho. Tenho que ir pro Brasil. Antecipei minha passagem", disse ela.

Segundo o Globo Esporte, Neymar, que estava na Arábia Saudita, recebeu autorização do Al-Hilal para viajar ao Brasil. Bruna Biancardi deu entrada na maternidade São Luiz Star, em São Paulo (SP), na noite da última quinta-feira (05). Mavie, primeira filha do casal, teria nascido nesta sexta-feira, 06. O jogador aterrissou no aeroporto de Guarulhos na tarde de hoje.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)