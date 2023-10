Confira os luxos em maternidade de Bruna Biancardi; quarto inclui camarote e garçom

Bruna Biancardi e Neymar teriam recebido a chegada de Mavie, primeira filha do casal, nesta sexta-feira (06). A influenciadora digital deu entrada na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, na última quinta-feira (05).

De acordo com a revista ‘Veja’, a unidade de saúde conta com 77 quartos para as gestantes, além de incluir uma suíte presidencial com diária de aproximadamente R$12 mil. Os quartos são integrados com Alexa- assistente virtual para comunicação com a enfermaria.

Já as acomodações mais caras possuem um camarote anexo à sala de parto para a família da gestante, onde até 10 pessoas são servidas por garçons. Entre as curiosidades, a sala de parto possui um vidro que fica transparente quando o bebê nasce e uma câmera à disposição para registrar a primeira reação do recém-nascido.

A maternidade de luxo em São Paulo também conta com uma adega para 200 garrafas, um chef francês, itens de grife nos banheiros e lençóis de 400 fios.

Mavie

O nascimento da primeira filha de Neymar e Bruna Biancardi ainda não foi confirmado pela família do casal.

O jogador estava na Arábia Saudita quando recebeu a notícia da entrada de Biancardi na maternidade. Segundo o colunista Léo Dias, o astro do Al-Hilal está a caminho do Brasil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)