Bruna Biancardi aparece sem aliança em vídeo e Neymar volta a aparecer sem o anel

Após Neymar aparecer sem a aliança, durante um treino na última quarta-feira, 20, agora foi a vez de Bruna Biancardi surgir sem o anel de compromisso. A influenciadora, grávida da filha do jogador, pôde ser vista sem o acessório em um vídeo postado em seus stories na última quinta-feira, 21.

VEJA MAIS

Trata-se de um publipost feito por ela (não se sabe o dia em que foi gravado) para um clínica médica, que acabou sendo compartilhado em páginas de fã-clubes por causa da ausência do anel. É possível ver que ela está sem a aliança na hora em que, rapidamente, ajeita a alça do vestido que está usando.

Já Neymar voltou a aparecer sem a aliança, no último sábado, quando postou usando roupas típicas no Dia da Arábia Saudita. Num dos cliques compartilhados por ele, a ausência do anel chama atenção. O jogador e a influenciadora usavam a aliança desde 2022, depois de ficarem seis meses separados e reatarem o namoro.

Crise

Na semana passada, vazaram as imagens de Neymar curtindo uma noitada numa boate em Barcelona, na Espanha, ao lado de outras mulheres. Biancardi acabou se manifestando publicamente em seguida: "Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e a preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", disse Bruna.