Chelsea insiste em Neymar e tentará contratação se o atacante deixar o PSG, afirma jornal

Após se reapresentar ao PSG nesta segunda-feira (10) para continuar a recuperação de uma lesão no tornozelo, Neymar se prepara para iniciar a pré-temporada com uma possibilidade de contratação do Chelsea. Segundo o jornal francês ‘Le Parisien’, o clube londrino está acompanhando a situação do atacante e insistirá na aquisição se o craque deixar o Paris Saint-Germain.

O veículo francês informa a mudança dos Blues na negociação. Antes, o clube havia conversado com o PSG para um empréstimo com opção de compra e agora, estão abertos a uma proposta para comprar o jogador definitivamente. Atualmente com o salário de 26 milhões de euros líquidos (R$140 milhões) por ano, o clube avalia a compra de Neymar entre R$50 milhões de euros (R$269,3 na cotação atual) e R$70 milhões (R$377 milhões).

O diário também cita a oportunidade de parceira entre Neymar e o técnico Mauricio Pochettino, seu ex-comandante no PSG que vem recebendo reforços desde a chegada no time inglês. Além disso, a contratação do brasileiro também agradaria o empresário e proprietário do clube, Todd Boehly.

Segundo o jornal ‘L’Équipe’ a reapresentação do jogador em testes físicos foi limitada e Neymar não apresentou movimentos que forçassem o tornozelo direito. Ainda assim, o clube conta com a presença do atacante nos próximos treinos sob comando do novo técnico, Luis Henrique. Com aproximadamente cinco meses sem atuar, Neymar vive o maior período de ausência de sua carreira. O PSG tem cautela em utilizar o jogador nos amistosos de pré-temporada, tendo em vista o risco uma nova lesão .

Neymar tem contrato com o PSG até 2027, mas vem sendo especulado como possível transferência do time.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)