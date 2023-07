Ex-Remo, atacante Rogério, o 'Neymar do Nordeste', assina com Operário VG para disputa da Série D

O Operário Várzea-grandense anunciou uma contratação de "peso" para a Série D do Campeonato Brasileiro ao contratar o atacante Rogério. Conhecido carinhosamente como o "Neymar do Nordeste", o jogador de 32 anos foi oficialmente anunciado pelo clube mato-grossense nesta quinta-feira (13), gerando grande expectativa entre os torcedores, que esperam ver a habilidade do "genérico" em campo.

Após sua saída do Remo em abril deste ano, Rogério estava sem clube, buscando uma nova oportunidade no futebol. Com passagens marcantes por equipes como Vitória, São Paulo e Sport, o experiente atacante possui deve ajudar o time na luta por uma vaga na Série C do ano que vem.

SAIBA MAIS



Além de sua trajetória nacional, o jogador também acumulou experiência no exterior, tendo defendido o Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos, e o Pumas, do México. Agora, ele retorna ao Brasil para vestir a camisa do Operário VG, um desafio empolgante em sua carreira.

Nascido em Pesqueira, no agreste de Pernambuco, José Rogério de Oliveira Melo, ou simplesmente Rogério, conquistou o apelido de "Neymar do Nordeste" durante seu período no Tricolor Paulista, entre os anos de 2015 e 2016. Seu desempenho excepcional nesse período chamou a atenção e o colocou em destaque.

O Operário VG atualmente ocupa a vice-liderança do Grupo 5 da Série D, com 21 pontos. Com uma vitória sobre o lanterna Real Ariquemes, em partida agendada para o próximo sábado em casa, a equipe pode assegurar antecipadamente sua vaga nos playoffs. Os olhares estarão voltados para Rogério, que terá a oportunidade de contribuir com sua habilidade e experiência na busca pelos objetivos do clube.