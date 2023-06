Atacante Rogério é dispensado do Remo; jogador não estava inscrito na Série C

O atacante Rogério foi dispensado e não faz mais parte do elenco do Remo. Contratado no dia 25 de fevereiro com o peso de um medalhão - pelo passado de sucesso em Sport e São Paulo - o jogador de 32 anos fez apenas quatro partidas com a camisa azulina e não marcou gols. O anúncio da rescisão de contrato foi feito pelo Remo na manhã desta quarta-feira (7), por meio de publicação no site oficial do clube.

O jogador foi anunciado pela diretoria do Remo no dia 25 de fevereiro, para as disputas do Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, além da Série C. O “Neymar do Nordeste” fez exames, teve que melhorar seu condicionamento físico, mas não conseguiu ter sequência com o técnico Marcelo Cabo e agora com o comandante Ricardo Catalá. A última vez em que esteve em campo foi no dia 18 de abril, contra a equipe do Caeté, na vitória do Remo por 2 a 1, quando entrou de titular e foi substituído no intervalo.

Não correspondeu

Contratado com status de “medalhão”, Rogério pouco acrescentou ao elenco azulino. Acima do peso, passou um tempo realizando um trabalho de recondicionamento físico, já que a última partida do atleta antes de chegar a Belém tinha sido em outubro de 2022, pelo CSA-AL. Questionado por parte da torcida, Rogério ficou marcado negativamente pelo jogo contra o Paysandu, partida de volta da semifinal da Copa Verde, quando enteou no segundo tempo, perdeu uma chance clara de gol e nas penalidades desperdiço sua cobrança. Rogério não foi nem inscrito pela diretoria do Remo na Série C, já que não foi relacionado para nenhum jogo na competição em seis rodadas disputadas.

Veja nota do Remo na íntegra

"O Clube do Remo informa que o atacante Rogério não faz mais parte do elenco para a sequência da temporada.O Clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira"

No futebol

Na carreira Rogério teve passagens pelo Porto-PE, Central-PE, Náutico-PE, Botafogo-RJ, Vitória-BA, São Paulo-SP, Sport-PE, além do Bahia-BA, Ceará-CE, Ferroviária-SP e CSA-AL. O jogador também atuou fora do Brasil e defendeu o Al Dhafra, dos Emirados Árabes e o Pumas, do México.