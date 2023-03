Apto para estreia, reforço do Remo é apresentado e declara: ‘Maior da Amazônia’

Quase um mês depois de ser anunciado pelo Remo, o atacante Rogério foi apresentado pelo clube nesta sexta-feira (17), no Estádio do Baenão. O jogador deu as primeiras palavras como atleta azulino e garantiu que já está apto fisicamente para uma possível estreia.

"Estou preparado, o pessoal do NASP [Núcleo Azulino de Saúde e Performance] me ajudou muito. Se o professor optar por mim, vou estar lá para ajudar o Remo. Meu último campeonato foi a Série B, pelo CSA, cheguei no final e tive um bom aproveitamento. Espero dar continuidade aqui no Remo", afirmou.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Rogério é mais uma opção para o ataque azulino. Além do novo reforço, há o centroavante Muriqui - que está em fase de transição e está próximo de voltar aos gramados - e Fabinho, que aproveitou as ausências para ser titular nas últimas partidas.

VEJA MAIS

Por fim, Rogério contou um pouco sobre a opção de acertar com o Leão. De acordo com o atleta, o amor da torcida remista foi uma principais razões para que o ex-atacante de São Paulo, Botafogo e Sport, topasse o desafio de defender as cores azulinas.

"Depois de passar dois meses de férias, depois de sair do CSA, uma opção minha de jogar no maior da Amazônia é que a torcida abraça os jogadores. Acompanhei as partidas e é uma vibração tremenda. É um prazer jogar no maior clube que é o Remo, uma instituição muito conhecida", concluiu.

O Remo entra em campo neste domingo (19), às 10h, contra o Castanhal, no Estádio do Souza. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance de OLiberal.com.