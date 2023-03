Em 2023, Remo leva a melhor sobre o Paysandu no Re-Pa das arquibancadas; veja os números

Apesar do primeiro revés na temporada, o Remo ainda vive um início de ano positivo, inclusive em comparação ao Paysandu. No Re-Pa das arquibancadas, o Leão leva a melhor em todos os aspectos quando se fala de presença de público nos jogos dos dois maiores clubes paraenses - de acordo com borderôs divulgados de cada partida das equipes em seus estádios (Baenão e Curuzu).

Para se ter ideia, como mandante, o Remo lidera o Paysandu em público total, média de público, renda líquida e média de renda líquida. Ambas as equipes disputaram cinco partidas como donos da casa até aqui (apesar de ser considerado visitante contra o Tapajós, o Papão jogou contra o Boto na Curuzu), entre Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil.

Veja os números

Quando o assunto é público total, a diferença é de mais de 20 mil torcedores. Remo levou até aqui 49.808 contra 29.035 do rival bicolor. Com isso, a média de público também é favorável ao Leão Azulino: 9,961 torcedores contra 5,807.

Já no aspecto financeiro, a diferença de renda líquida ultrapassa R$ 200 mil. Para se ter ideia, o Remo já acumulou R$ 344.616,96 nos jogos como mandante, em 2023. Enquanto o Paysandu tem até aqui R$ 129.510,09 de renda líquida total.

Naturalmente, a média de renda líquida do Clube do Baenão é maior que a do Papão da Curuzu. A média azulina é de R$ 68.923,39 contra R$ 25.902,02 dos bicolores. Quem levará a melhor até o final da temporada? Acompanhe a disputa das arquibancadas pelo portal OLiberal.com.

Confira os números da dupla Re-Pa até aqui

Remo

Público total: 49.808

Média de público: 9.961,6

Renda líquida: R$ 344.616,96

Média de renda: R$ 68.923,39

Paysandu

Público total: 29.035

Média de público: 5.807

Renda líquida: R$ 129.510,09

Média de renda: R$ 25.902,02