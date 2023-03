Técnico do Remo analisa primeira derrota na temporada: ‘Partida equilibrada’

O Remo saiu em desvantagem nas quartas de final da Copa Verde. Após a derrota por 1 a 0 contra o São Raimundo-RR, o técnico Marcelo Cabo analisou o desempenho azulino. Mesmo com o revés, Cabo apontou que não houve tantos problemas assim.

"Fizemos uma partida equilibrada e boa. Tivemos três chances de fazer gol e eles conseguiram fazer o gol em uma rara felicidade em um escanteio. Mas continuou equilibrado. No segundo tempo, tivemos a predominância. Inclusive tivemos chances de empatar e virar. Está em aberto [a classificação] e a gente é forte dentro de casa", apontou Cabo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Próximo compromisso

No próximo domingo (19), às 10h, o Remo volta a campo contra o Castanhal, na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Com o Leão já classificado, Marcelo Cabo deixou no ar a possibilidade de poupar jogadores.

"A gente começa amanhã um planejamento novo, no final de semana do campeonato paraense. É importante buscar a vitória para consolidar a primeira colocação na competição e a partir de amanhã vamos analisar, temos um jogo decisivo na quarta-feira. Mas vamos formatar uma equipe forte e competitiva", concluiu.

Castanhal e Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.