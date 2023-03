Destaque do Remo, Muriqui inicia transição e pode voltar a jogar; confira

O técnico Marcelo Cabo está próximo de ganhar um "reforço" de peso para a continuidade da temporada. Trata-se do atacante Muriqui, que iniciou a fase de transição, e está próximo de retornar de lesão. O jogador está se recuperando de uma lesão muscular no bíceps femoral direito.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O jogador não entra em campo desde que se contundiu no dia 26 de fevereiro, na vitória por 4 a 2 contra o Cametá, em partida do Campeonato Paraense 2023. Desde então, o atacante Fabinho ganhou espaço no time e assumiu a titularidade no setor ofensivo e marcou quatro gols.

VEJA MAIS

Ainda assim, a tendência é que Muriqui, assim que estiver com condições físicas, volte a ser a principal referência de ataque do Leão Azul. Principal contratação do Remo para a temporada, Muriqui marcou três gols em cinco partidas pelo clube.

Apesar da novidade positiva, ainda não há confirmação do Remo se Muriqui poderá entrar em campo no próximo desafio azulino no Parazão. A equipe azulina, já classificada no torneio, visita o Castanhal no domingo (19), ás 10h, no Estádio do Souza, com transmissão Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Mais do departamento médico

Outra atualização do Remo sobre os jogadores no departamento médico foi em relação aos meias Rodriguinho e Soares. Ambos continuam realizando tratamento por causa das entorses nos tornozelos - Soares no direito, enquanto Rodriguinho sofreu no esquerdo. Ambos não devem entrar em campo nos próximos jogos.